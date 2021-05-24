Rampage Masters Series 2 Şampiyonu Şahangiller Espor oldu - Son Dakika

Kurulduğu günden bugüne olan kısa yolculuğunda birçok oyunda başarı ve şampiyonluk elde etmeyi başaran , hanesine bir turnuva şampiyonluğu daha yazdırdı. Şahangiller Espor Rampage Masters Series 2 turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ekip oldu.

TCL tarafından düzenlenen, Rampage Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada final karşılaşması 23 Mayıs Pazar günü oynandı. Final karşılaşmasında Winner Company ile karşılaşan Şahangiller, BO3 formatında oynanan seride 2-1 galip gelerek şampiyon oldu.

Şahangiller final yolunda sırasıyla hiddenWrist, MAGNEW, NB Esports ve Çamlıca Epor ekiplerini geçmeyi başardı. Finalde de Winner Company karşısında galip gelen Şahangiller turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. Hatırlayacağınız üzere Rampage Masters Series 1 şampiyonu da Şahangiller Espor olmuştu.

Şahangiller Espor CS: GO Kadrosu

Furkan Zeki 'zeK' Güleryüz

Nazmi 'kNb0b' Küley

Tolgahan 'Coulen' Güdük

İbrahim 'edgyS' Aksoy

Caner 'Soulfly' Kesici

Playerbros ekibi olarak Şahangiller Espor'u tebrik ediyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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