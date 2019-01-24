Son Dakika Haberleri: Rampayı Çıkamayan Pamuk Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Rampayı Çıkamayan Pamuk Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

52 dakika önce

Rampayı çıkamayan pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pamuk yüklü kamyon devrildi kazada bir kişi yaralandı.

Rampayı çıkamayan pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pamuk yüklü kamyon devrildi kazada bir kişi yaralandı.
Kaza ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beyçeri kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hacı D. Kontrolünde ki 63 RA 946 Plakalı pamuk yüklü kamyon rampayı çıkamayınca, geri geri giderek şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Hacı D. Hafif yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Devrilen kamyon vinçle şarampolden çıkartılarak, sanayiye çekilirken, kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Yerel
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