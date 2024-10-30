RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı! - Son Dakika
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Emlak

RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı!

RAMS Garden Bahçelievler\'de Yeni Kampanya Başladı!

RAMS Türkiye yeni başlattığı kampanyayla, şehir hayatının dinamizmi ile doğanın huzurunu bir araya getiren RAMS Garden Bahçelievler'de, yüzde 1,49 oran ve 120 ay vade seçeneğiyle avantajlı ödeme fırsatı sağlıyor.

30.10.2024 18:25
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Gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından RAMS Türkiye, doğa ve şehir yaşamını bir arada sunan, yaşamın başladığı RAMS Garden Bahçelievler projesinde sınırlı sayıdaki daireler için avantajlı bir kampanya başlattı. 2+1'den 5+1'e kadar geniş bir yelpazede, bahçeli veya balkonlu, taşınmaya hazır daireler, anlaşmalı bankalarda geçerli yüzde 1,49 oran ve 120 ay vade seçeneğiyle satışa sunuluyor. 210 metre uzunluğunda gölet ve koru manzarasına sahip bu daireler, şehir içinde doğayla iç içe yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hem konforlu yaşam alanları hem de cazip ödeme koşullarını bir araya getiren RAMS Garden Bahçelievler, cazip ödeme koşullarıyla avantajlı fırsatlar sağlıyor.

KORUYA KOMŞU YAŞAM

2022 yılının Eylül ayında lansmanı yapılan RAMS Garden Bahçelievler, planlanandan 6 ay önce tamamlandı. Projede İstanbul ortalamasının çok üzerinde bir yeşil alan sunuluyor ve kişi başına 94 metrekare yeşil alan düşüyor. Hemen yanı başındaki 42 bin 300 metrekarelik koru ve 210 metrelik gölet, proje sakinlerine huzur dolu bir yaşam alanı sağlıyor.

RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı!

RAMS GARDEN BAHÇELİEVLER'DE HER ŞEY BİR ARADA

Estetik ve fonksiyonel tasarımlarıyla dikkat çeken 796 dairenin yanı sıra gurme lezzetlerin bulunduğu restoranlar, ünlü kafeler, süpermarket ve çeşitli mağazaların yer aldığı 47 ticari üniteden oluşan proje, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. RAMS Garden Bahçelievler, sosyal donatıları ve 'All In One' konseptiyle de dikkat çekiyor.Açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness ve yoga salonu, sinema salonu, playstation odası, etkinlik odası ve kapalı/açık çocuk oyun alanları gibi olanaklarıyla hem geniş ailelere hem de yatırımcılara hitap eden cazip seçenekler sunuyor.

Sınırlı sayıdaki dairelerde geçerli bu fırsatlardan yararlanmak ve projeye dair detaylı bilgi almak isteyenler projenin resmi internet sayfası ramsgarden.com'u ziyaret edebilirler.

RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı!
RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı!

Ekonomi, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak RAMS Garden Bahçelievler'de Yeni Kampanya Başladı! - Son Dakika

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