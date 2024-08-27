RAMS Türkiye, 2024 yıl sonu hedefini açıkladı - Son Dakika
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RAMS Türkiye, 2024 yıl sonu hedefini açıkladı

RAMS Türkiye, 2024 yıl sonu hedefini açıkladı

36 yılı aşkın global deneyimiyle 93 projeyi başarıyla tamamlayarak, 20 binden fazla aileyi güvenli ve modern konutlarla buluşturan RAMS, 2024 yılı sonuna kadar 1.781 konut, 69 ticari alan olmak üzere 1.850 gayrimenkulü sahipleriyle buluşturacak.

27.08.2024 15:04
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İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere 8 farklı sektörde dünya çapında hayata geçirdiği projelerle adından başarıyla söz ettiren RAMS, Türkiye'deki projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bugüne kadar Kazakistan ve Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Dubai ve Tayland'da 4 milyon metrekareden fazla inşaat alanı ile sektördeki lider konumunu güçlendiren RAMS, uluslararası başarısını Türkiye'deki projelerine de taşıyor.

RAMS'ın 2024 yıl sonu hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül: "Yıl sonuna kadar 1.850 gayrimenkulü, üstelik RAMS Garden Bahçelievler projemizde söz verdiğimizden de önce teslim ederek, müşterilerimize verdiğimiz güveni bir kez daha pekiştireceğimiz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de ve globalde gayrimenkul, yalnızca yaşam alanı sağlamanın ötesinde, daima güçlü bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Son açıklanan TÜİK verilerine de yansıyan gayrimenkul satışlarındaki artış, piyasaya olan talebin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Doğru lokasyonda, doğru projeler her zaman yoğun bir ilgi görüyor. Biz de bu çerçevede, bir yandan teslimatların mutluluğunu yaşarken, diğer yandan yeni projelerimizin lansman hazırlıklarına hız veriyoruz. Yakında ön satışa çıkacağımız ve inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğimiz RAMS City Gaziantep projemizle Gaziantep'e prestijli ve modern bir iş ve yaşam merkezi kazandıracak olmanın heyecanını taşıyoruz" dedi.

RAMS Türkiye, 2024 yıl sonu hedefini açıkladı

RAMS Garden Bahçelievler'de Erken Teslimat: Anahtarlar Planlanandan 6 Ay Önce Sahiplerine Ulaştı

İstanbul'un merkezinde yer alan, 74.500 metrekarelik geniş bir alanda 11 blok, 796 daire ve 47 ticari üniteyle doğa ve şehir hayatını buluşturan RAMS Garden Bahçelievler projesi, büyük bir başarıyla tamamlandı. Anahtar teslimleri 2024 yılının Mayıs ayında, planlanandan 6 ay önce başladı. Proje, İstanbul geneli için metrekare başına düşen yeşil alan oranıyla da dikkat çekiyor. İstanbul'da ortalama 12,5 metrekare olan bu alan, RAMS Garden Bahçelievler'de 94,5 metrekareye ulaşıyor.

RAMS City Haliç'te İlk Etap Yıl Sonunda Tamamlanıyor

İnşaatına Mart 2023'te başlanan ve iki etaptan oluşan RAMS City Haliç projesinin ilk etabı, 8 blok, 640 konut ve 14 ticari üniteden oluşuyor. İlk etabın teslimleri 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Projenin ikinci etabı ise 2023 yılının Kasım ayında başladı ve 2026 yılının Ekim ayında tamamlanacak.

Denizkent Bayramoğlu'nda İlk Etap İçin Son Aylar

Denizkent Bayramoğlu projesinin 2024 yılında tamamlanacak olan ilk etabında, 5 blok ve 345 konut ile 8 ticari alanın teslim edilmesi planlanıyor.


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