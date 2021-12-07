Ramses döneminden resimli papirüsü satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, ellerinde bulunan ve Mısır hükümdarı Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen resimli papirüsü satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve N.D.'nin, ellerindeki tarihi eseri satmak istediği bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu aracın, Eskişehir- Bursa yolundaki akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi. Çukurhisar Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda M.T. ve N.D., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, Mısır hükümdarı Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen resimli papirüs ele geçirildi. Papirüs, incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. M.T. ve N.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.