Rana, bu kez ezber bozuyor

Başarılı şarkıcı Rana, geçtiğimiz ay single çalışması 'Ben Ne İnsanlar Gördüm'den sonra ivme kazanan başarısına başarı katmaya devam ediyor.

Ağustos ayı boyunca İstanbul, Muğla, Antalya gibi büyük şehirlerde sahne alan Rana, 2 Eylül Perşembe akşamı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk Sanat Müziği, pop, arabesk gibi birçok farklı türden şarkıyı yorumlayabilen ve bu yeteneği ile büyük beğeni toplayan genç şarkıcı Rana, Bodrum Belediyesi Kale Konseri için çok sıkı çalışıyor. 2 Eylül akşamı sahneye çıkacak olan Rana, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. - MUĞLA