Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar - Son Dakika

Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar

Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlarKÜTAHYA'da Rana Ay (10) ve Yağmur Ay (11) isimli kız kardeşler, evlerinin önüne açtıkları tezgahta sattıkları su ve topladıkları mavi plastik kapaklarla ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı.

Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar, System.String[]

Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar

KÜTAHYA'da Rana Ay (10) ve Yağmur Ay (11) isimli kız kardeşler, evlerinin önüne açtıkları tezgahta sattıkları su ve topladıkları mavi plastik kapaklarla ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin kadar mavi plastik kapak toplayan kardeşler, ilk sandalyeyi alabilmek için 50 bin mavi kapağa ulaşmak istediklerini söyledi. Kütahya'nın Servi Mahallesi'nde yaşayan Rana ve Yağmur Ay kardeşler, internetten izledikleri bir videodan esinlenerek engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek için evlerinin önünde kampanya başlattı. Sokağa bir tezgah kurarak su satıp mavi plastik kapak toplayan kardeşler tekerlekli sandalye alabilmek için şu ana kadar 6 bin kapak topladı. Mahalle sakinlerinin de destek olduğu kardeşlerden Rana Ay (10), 'Bir gün video izliyorduk. Orada su satıp kapaklarını engelliler için topluyorlardı. Ben de ondan esinlenerek ablamlara söyledim. Daha sonra buraya masa kurduk ve su satmaya başladık. Su sattıkça da insanlar kapaklarını bize verdiler. Babam da iş yerinden kapak getirdi. Böyle olunca 6 bin kapağa ulaştık. Hedefimiz 50 bin kapak. Herkesin desteğini bekliyoruz' dedi. Yağmur Ay ise, 'Annemle babamın aklına engellilerin sokakta oyun oynayamadığı geldi. Ben de aslında sonradan onayladım. Kardeşimle birlikte su satmaya başladık. Evimizin önünde su satarak engelliler için kapak topluyoruz. Bu işi kardeşim yapalım dedi. Biz de destek verelim dedik. Bu sayede 6 bin kapağa ulaştık. Desteklerinizi bekliyorum' diye konuştu.KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM

Gece saatlerine kadar Yağmur ve Rana'nın dönüşümlü olarak su satıp kapak toplamaya devam ettiğini söyleyen Anne Zehra Ay (37), kızlarının anlamlı kampanyasına destek verdiklerini ifade ederek, 'Kapak işini internette dolaşırken gördük. Su satıp kapaklarıyla engelliler için sandalyeler alıyorlardı. Küçük kızım çok ısrar etti. Biz yapamayız, olmaz diye düşündük ama şu an 6 bine yakın kapağımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Derslerimizi de kesinlikle aksatmıyoruz. Bir kızım dersine giriyor, diğer kızım burada. Kızlarımla gurur duyuyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.


Engelli, Kütahya, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı         
16:55
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi         
16:50
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti         
15:21
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei