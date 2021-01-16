DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular - Son Dakika

DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular

16.01.2021 16:19

Diyarbakır'da bağışseverler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da kan verdi.

Diyarbakır'da bağışseverler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da kan verdi.

Dicle Nehri'nin kıyısında bereketli topraklarıyla binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran Diyarbakır'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

Diyarbakırlı gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne bağlı bağış noktalarına giderek kan bağışında bulundu.

Hafta içi 168 çağrı merkezi veya www.kanver.org adresi üzerinden alınan başvurularla oluşturulan ve cep telefonlarına gönderilen randevu bilgileriyle merkeze gelenler sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışı yaptı.

"Vatandaşlarımızı sürekli kan bağışına bekliyoruz"

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan stoklarının Kovid-19 salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyede olduğunu, bu nedenle kan stoklarını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını kaydeden Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda bile insanların Kızılaya ait araçlarda kan bağışında bulunabildiğini aktardı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçesinde Kızılaya ait araçlarda vatandaşların kan bağışında bulunabileceğini ifade eden Yılmaz, "Vatandaşlar kanver.org veya 168 danışma hattını arayarak randevu alabilir ve kısıtlamanın olduğu hafta sonunu bile araçlarımızda kan bağışında bulunabilir. Bölgede, 48 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. İnsanların kan ihtiyacı süreklilik arz eden bir durum. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı sürekli kan bağışına bekliyoruz." diye konuştu.

Kayapınar'daki bağış noktasında çalışan Dr. Mübeşşir Ayyar da temizlik, hijyen ve mesafeye yönelik her türlü tedbiri aldıklarını, insanların gönül rahatlığıyla kan verebileceğini belirterek salgın ve kış nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu dile getirdi.

Gönüllülerin kan bağışında bulunduğunu ancak bu sayının yeterli olmadığını vurgulayan Ayyar, "Vatandaşların daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Hafta sonu kan bağışları normal günlere göre daha iyi oluyor. Hafta sonu randevu alıp geliyorlar o nedenle çok teşekkür ediyorum. Diğer vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Şimşek ise randevu alarak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Geçmişte kana ihtiyacı olduğunu, bu nedenle kan ihtiyacının ne demek olduğunu anladığını belirten Şimşek, "O günden bu yana sürekli bana gelen mesajla kan veriyorum. Sorumlu olan her vatandaşın kan vermesi gerekiyor. Tüm organlarımı da bağışladım. Bir hayat kurtarmak benim için çok önemlidir. Kan bağışı 5 dakikalık bir şey ancak kaç hayat kurtaracağını tahmin etmek gerekir." dedi.

Şimşek toplumu kan verme ve organ bağışında bulunma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Şaban Yıldız ise yılda birkaç kez kan verdiğini, vatandaşlık görevini yaptığını belirtti.

Herkese kan bağışında bulunması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Benim kanımla iyileşen bir vatandaş olursa çok mutlu olurum. Evden randevu aldım ve gelip kan bağışladım." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular
DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular
DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular
DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular

Kan Bağışı, Diyarbakır, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular - Son Dakika


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