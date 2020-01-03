Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı - Son Dakika

Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.

Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde randevusuz muayene olmayı talep eden ismi öğrenilemeyen bir hasta, Doktor Burak Altunpak'tan "randevulu hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra muayene olabileceği" yanıtını aldı.

Bunu kabul etmeyen hasta, Altunpak'a hakaret ederek, kafa attı.

Saldırgan hastaneden uzaklaşırken, burnu kırılan ve kafa travması yaşayan Altunpak, tedavi altına alındı.

Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı

Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler!
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2020 - Son Dakika
00:02 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
23:58 BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]