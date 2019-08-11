Randıman ekibinden bir kişi boğularak hayatını kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan bir anda gözlerden kayboldu. Yaklaşık yarım saat denizin içerisinde dalgalarla boğuşan genci Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı jet aki ekibi kurtararak karaya çıkardı. Durumu ağır olan genç acil servis ekibinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülkan Kan kurtarılamadı.
Ekibin bayram nedeniyle çekimlere ara verdiği ve bu gün Gülkan Kan'ın da denize girmek istediği öğrenildi. - ORDU
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