Son Dakika Haberleri: Randıman ekibinden bir kişi boğularak hayatını kaybetti
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Randıman ekibinden bir kişi boğularak hayatını kaybetti

20 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti.

Randıman ekibinden bir kişi boğularak hayatını kaybetti, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kim Yapım tarafından çekimleri devam eden "Randıman" filminin ekiplerinden 27 yaşındaki Gülkan Kan denizde boğularak hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan bir anda gözlerden kayboldu. Yaklaşık yarım saat denizin içerisinde dalgalarla boğuşan genci Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı jet aki ekibi kurtararak karaya çıkardı. Durumu ağır olan genç acil servis ekibinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülkan Kan kurtarılamadı.

Ekibin bayram nedeniyle çekimlere ara verdiği ve bu gün Gülkan Kan'ın da denize girmek istediği öğrenildi. - ORDU
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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