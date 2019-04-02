Son Dakika Haberleri: Range Rover'a Overfinch İmzası

Range Rover'a Overfinch İmzası

10 dakika önce

CARMEDYA – Range Rover 5.0 Supercharged, Overfinch tarafından yeniden tasarlandı. Model tasarım konusunda daha iddialı görünüyor. Range Rover 5.0 Supercharged modelini daha iddialı hale nasıl getirebilirsiniz? Overfinch bu soruya yaptığı bir versiyon ile cevap verdi. Model tasarım konusunda artık daha iddialı. Tasarımda neler değişti Otomobile daha sportif görünmesi için body-kit uygulanmış. Ön bölümde tampon grubu...The post Range Rover’a Overfinch imzası appeared first on Carmedya.

Range Rover'a Overfinch İmzası, System.String[]
CARMEDYA - Range Rover 5.0 Supercharged, Overfinch tarafından yeniden tasarlandı. Model tasarım konusunda daha iddialı görünüyor.



Range Rover 5.0 Supercharged modelini daha iddialı hale
nasıl getirebilirsiniz? Overfinch bu soruya yaptığı bir versiyon ile cevap
verdi. Model tasarım konusunda artık daha iddialı.



Tasarımda neler değişti

Otomobile daha sportif görünmesi için body-kit uygulanmış.
Ön bölümde tampon grubu değiştirilmiş. Daha geniş havalandırma ızgaraları
kullanılmış. Tamponun altında karbon fiberden yapılmış eklentiler dikkat
çekiyor. Yan bölümde 23 inç jantlar kullanılmış. Yıldız görünüme sahip jantlar,
siyah renkte tasarlanmış. Hemen çamurluk kenarlarında karbon fiber detaylar
dikkat çekiyor. Arka bölümde de difizör kısmı elden geçirilmiş.



İçeride neler değişmiş?

Kokpitte ilk değişim döşemelerde meydana gelmiş. Koltuklar,
ve kapı iç döşemeleri tamamen deri ile kaplanmış. Ek olarak baklava deseni de
bu döşemelere işlenmiş.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:07 

Otomobil
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