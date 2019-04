Range Rover'a Overfinch İmzası

CARMEDYA - Range Rover 5.0 Supercharged, Overfinch tarafından yeniden tasarlandı. Model tasarım konusunda daha iddialı görünüyor.







Range Rover 5.0 Supercharged modelini daha iddialı hale

nasıl getirebilirsiniz? Overfinch bu soruya yaptığı bir versiyon ile cevap

verdi. Model tasarım konusunda artık daha iddialı.







Tasarımda neler değişti



Otomobile daha sportif görünmesi için body-kit uygulanmış.

Ön bölümde tampon grubu değiştirilmiş. Daha geniş havalandırma ızgaraları

kullanılmış. Tamponun altında karbon fiberden yapılmış eklentiler dikkat

çekiyor. Yan bölümde 23 inç jantlar kullanılmış. Yıldız görünüme sahip jantlar,

siyah renkte tasarlanmış. Hemen çamurluk kenarlarında karbon fiber detaylar

dikkat çekiyor. Arka bölümde de difizör kısmı elden geçirilmiş.







İçeride neler değişmiş?



Kokpitte ilk değişim döşemelerde meydana gelmiş. Koltuklar,

ve kapı iç döşemeleri tamamen deri ile kaplanmış. Ek olarak baklava deseni de

bu döşemelere işlenmiş.



