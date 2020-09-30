Rangers-Galatasaray maçına doğru - Ryan Babel

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers ekibiyle yapacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunun Hollandalı futbolcu, Rangers'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Rangers şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadı. Zor bir maç olacağı kesin." dedi.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ı iyi tanıdığını aktaran Babel, "Gerrard'ı Liverpool'dan iyi tanıyorum. Onunla buluşacağım için çok mutluyum. Gerrard ile 2007 yılında tanıştık. Çok fazla konuşan bir futbolcu değildi, sahada futboluyla konuşuyordu. Bizi çok iyi motive ediyordu. Onunla çok güzel anılarım var. Futbolu çok iyi bilen biri. Bana göre teknik direktörlük kariyerinde çok başarılı olacak. Hızlı oynayan bir takım kurdu. Çok başarılı bir kariyere sahip olacağını biliyorum. Ancak umarım turu geçen takım biz oluruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Babel, "Keşke maç seyircili oynansaydı. Rangers taraftarı çok büyük, Galatasaray taraftarı gibi. Yine de bizim bu maça iyi motive olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, sol kanatta Arda Turan ile yaşayacağı forma rekabetiyle ilgili olarak da "Bu sezon çok uzun olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda, çok tecrübeli bir futbolcu. Onunla oynadığım için çok mutluyum. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.