Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İskoçya'nın Rangers ekibiyle yapacakları maçta oyuncularından iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İskoçya'nın Rangers ekibiyle yapacakları maçta oyuncularından iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Rangers'ın sadece bir mevkide değil tüm hatlarıyla iyi bir takım olduğunu belirterek, "Rangers her haliyle önemli bir takım. Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi değil, bir Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum." dedi.

Fatih Terim, seyircisiz oynanan müsabakaların keyifli olmadığını vurgulayarak, "Alışık olmadığımız bir şekil. Hem Galatasaray hem de Rangers, çok ateşli ve takımlarına tutkun taraftarlara sahip. Eğer bu durum olmasaydı karşılıklı birer maç oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın bir avantajı var. Pazar günü maç oynadık ve 4,5 saatlik uzun bir yolculuk yaptık. Seyircinin belki bir avantajı yok ama ne olursa olsun içeride oynamanın bir avantajı var. Böyle maçların favorisi olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü tek maçlar her şeye açıktır. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacak. Onun için maç öncesi bir takımı favori göstermeyi mantıklı bulmuyorum." diye konuştu.

" Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum"

Fatih Terim, gribal enfeksiyon nedeniyle maçın kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın yokluğunda görev alacak Ryan Babel'e güvendiğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşmalardan iki gün önce futbolculara yeni tip koronavirüs testi yapıldığını anımsatarak, "Testlerin negatif çıkması bizleri çok sevindiriyor. Herkes için çok önemli bir psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum. Her maçtan iki gün önce test oluyorsunuz. Herkesin testinin negatif çıkması için telefon bekliyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil. Arda'nın testleri negatif çıktı ama maalesef ağır bir ateş ve grip geçiriyor. Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum. Arda olsaydı iyi olurdu, bu maçları oynamış tecrübeli oyuncularımızdan biri. Ancak yapılacak bir şey yok. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Onun dışında bütün oyuncularımıza da güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sahada her şeyini veren bir takım istiyorum"

Fatih Terim, karşılaşmanın ülke puanı için önemine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bizim için her maç önemli. Tabii bu ülke puanına tesir ediyorsa önemi bir kat daha artıyor. Rakibimiz ağustos ayında maç oynamaya başladı. Oturmuş ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü ikinci bir maç yok. Dolayısıyla yarın burada tam bir taktik anlayışı ve konsantrasyonla hareket edeceğiz. Pazar günü oynanan maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü biraz da yorgunluğa bağladım. Oradaki eksikliklerini burada gidereceklerini ümit ediyorum. Çünkü lig maçlarının telafisi var ama bunun yok. Galatasaray bu tip maçlara alışkındır. Onun için iyi mücadele, sakin bir oyun ve sahada her şeyini veren bir takım istiyorum. Çünkü hakikaten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyuncularımdan bunu bekliyorum. Buradan çıkarsak, sonraki grup aşamasından daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum."

Sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almayan Marcelo Saracchi'nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Terim, "Saracchi olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmede biraz zorluk çekiyoruz. Çok da formdaydı. Bu da bizim için bir talihsizlik. Ancak Linnes sağ ayaklı olmasına rağmen orada çok iyi oynuyor. Ona da güveniyorum. Saracchi ile Arda solda iyi anlaşıyordu. Maalesef yoklar ama futbolda yoklara alışmak zorundasınız. Kazandıktan ya da kaybettikten sonra 'Bunlar yoktu' demeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Kazandıktan sonra her şey doğrudur, kaybettikten sonra ne yapsanız yanlıştır. Bütün kadro halinde oynayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Bu sene lig 40 maç. Diğer kupaları da düşündüğümüz zaman bütün takımı kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ianis çok başarılı gidiyor"

Fatih Terim, Rangers'ta forma giyen Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili bir soru üzerine, "Hagi benimle 4 yıl çalıştı. Olağanüstü işler başardık. Hakikaten çok büyük futbolcuydu. Saygı duyulması gereken bir oyuncuydu. Çok da önemli işler yaptı. Oğlunun da çok yetenekli olduğunu biliyorum. Ianis, Türkiye'de doğdu. Çok da başarılı gidiyor. Yetenekli bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Tabii Hagi'yi geçmek kolay değil. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Terim, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile ilgili olarak ise "Gerrard çok büyük oyuncuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı. Çok da iyi götürüyor. Takımını gördüğüm zaman da kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolculuğu tartışılmaz. Teknik adam olarak da kariyeri her geçen gün yükselecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)
Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)
Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)
Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1)

Galatasaray, Fatih Terim, Rangers, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rangers-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (1) - Son Dakika Spor

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