Rangers'ın kader maçlarından biri! Avrupa Ligi'nde Leverkusen'e verilen iddaa oranı...

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RANGERS - LEVERKUSEN



2019 yılının son günlerinde Celtic'i deplasmanda devirip İskoçya Premiership'te zirveye ortak olan Rangers, 2020 yılında beklentileri karşılayamadı ve üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası lige "mental olarak" havlu attı.



UEFA Avrupa Ligi'nde ise Ibrox'ta Braga'yı önce 2-0 geriden gelip 3-2 devirdiler, ardından deplasmanda da kazanıp adlarını son 16'ya yazdırdılar.



Sağ bek "kaptan" James Tavernier ile orta sahanın önemli isimleri Scott Arfield ve Ryan Jack sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynamadı.



Arfield'ın iyileştiği, Jack'in kadroda olmayacağı ve Tavernier'in durumunun maç saati netleşeceği açıklandı.



Leverkusen ise Porto'yu eleyip Rangers'a rakip oldu. Kai Havertz ve Lucas Alario'nun skorer kimlikleri Alman ekibine bu sezon birçok maç kazandırdı.



99'lu Havertz, Porto eşleşmesinde 4 gole katkı (2 gol - 2 asist) verdi.



Sven Bender ve Kevin Volland, sakatlıkları sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.



Almanya'daki koronavirüs salgını sebebiyle rövanş mücadelesinin seyircisiz oynanacağı açıklandı.



Üyelerin %26'dan fazlası Alman ekibinin İskoçya'daki ilk maçı kazanacağını düşünüyor.



Braga'yı 2-0 geriden gelip 3-2 deviren Rangers'tan, St. Johnstone karşısında 3 puan bekledik ama yanıldık. Aslında beklemedik de istedik diyelim... Braga'yı deplasmanda da yenen Rangers, Hearts karşısında da takılır mı, takılmasın bi' zahmet dedik, yine takıldı... Yetmedi, kümede kalma savaşı veren Hamilton'a da Ibrox'ta kaybedip hem İskoçya Premiership'e mental olarak havlu attılar, hem de TD Steven Gerrard'ı çıkmaza sürüklediler...



Ligde en son 1-0 kazanılan Ross County maçı da Leverkusen öncesi birçok soru işaretini gündemde tutmaya devam etti. İlk 11'den 3 önemli isim sakatlığı sebebiyle forma giymemişti, Arfield iyileşti ama Jack oynamayacak, Tavernier belirsiz...



Rangers forması giyen Ryan Kent'ten birbirinden güzel goller! İzleyelim...



