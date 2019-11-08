Son Dakika Haberleri: Rangers, Porto'yu ateşe attı
Son Dakika Spor Rangers, Porto'yu ateşe attı

Rangers, Porto'yu ateşe attı

6 saat önce

Gecinin dikkat çeken sonucunda, G Grubu mücadelesinde Glasgow Rangers sahasında Porto'yu 2-0 mağlup etti.

Rangers, Porto'yu ateşe attı, System.String[]

Gecinin dikkat çeken sonucunda, G Grubu mücadelesinde Glasgow Rangers sahasında Porto'yu 2-0 mağlup etti.


69. dakikada Alfredo Morales ve 73. dakikada Steven Davis Rangers'a galibiyeti getiren isimler oldu.


Bu sonucun ardından Rangers, 7 puanla grupta ikinci sıraya yükselirken, Porto 4 puanla son sıraya indi.


H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.


Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.


Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:


G Grubu:


Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0


Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1


H Grubu:


Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0


Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0


I Grubu:


Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3


Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2


J Grubu:


Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1


Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3


K Grubu:


Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0


Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1


L Grubu:


Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0

Manchester United, Glasgow Rangers, Porto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:20 
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