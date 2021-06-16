Rangers'ta hedef Osayi-Samuel

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu. İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Ayrıca yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel'i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)