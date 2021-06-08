Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 38 yaşındaki İngiliz golcünün sahadaki görevinin yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard 'a yardımcılık da yapacağı duyuruldu.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers 'ta sözleşmesi bir yıl uzatılan forvet oyuncusu Jermain Defoe 'ya, antrenör/oyuncu görevi verildi.

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