Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı
10.03.2021 00:06
İskoçya Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers'ta, taraftarların pandemi kurallarını ihlal ederek kutlama yapması tepki çekti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, taraftarların pandemi kurallarına uymamasını eleştirerek, vakaların artabileceğini vurguladı.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, İskoçya Ligi'nde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İskoç ekibinin taraftarları 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Glasgow sokaklarında büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak yüzlerce taraftarın kutlamalar sırasında koronavirüs pandemisi kurallarına uymaması tepkilere neden oldu.
"KARANTİNA SÜRECİMİZ UZAYABİLİR"
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, taraftarların maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarına uymamasına tepki göstererek, ilerleyen günlerde vaka sayısında artış yaşanabileceğini vurguladı. Başbakan Sturgeon, "Rangers'ı şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum ve bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu da anlıyorum. Ancak şu anda kalabalıklar halinde toplanmak hayatımızı riske atıyor. Bu durum karantina sürecimizi uzatabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı Neslihan Atagül, Hollywood yıldızlarıyla aynı filmde rol alacak Mustafa Sarıgül, babasını anlattığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: 2021 ve 2022'de enflasyonda gerileme bekleniyor Erdoğan ve Putin'in katılacağı tören öncesi AYM'den dikkat çeken karar! Nükleer KHK'sı iptal edildi 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı