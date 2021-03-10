Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı - Son Dakika

Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı

10.03.2021 00:06

İskoçya Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers'ta, taraftarların pandemi kurallarını ihlal ederek kutlama yapması tepki çekti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, taraftarların pandemi kurallarına uymamasını eleştirerek, vakaların artabileceğini vurguladı.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, İskoçya Ligi'nde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İskoç ekibinin taraftarları 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Glasgow sokaklarında büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak yüzlerce taraftarın kutlamalar sırasında koronavirüs pandemisi kurallarına uymaması tepkilere neden oldu.

Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı

"KARANTİNA SÜRECİMİZ UZAYABİLİR"

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, taraftarların maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarına uymamasına tepki göstererek, ilerleyen günlerde vaka sayısında artış yaşanabileceğini vurguladı. Başbakan Sturgeon, "Rangers'ı şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum ve bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu da anlıyorum. Ancak şu anda kalabalıklar halinde toplanmak hayatımızı riske atıyor. Bu durum karantina sürecimizi uzatabilir" ifadelerini kullandı.

Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı
Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı

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Son Dakika Spor Rangers'ta taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarını hiçe saydı - Son Dakika Spor


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