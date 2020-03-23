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Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Instagram hesabından paylaşım yapan İngiliz teknik adam, "Lütfen evde kalın ve sağlık çalışanlarına yardım edin.
Instagram hesabından paylaşım yapan İngiliz teknik adam, "Lütfen evde kalın ve sağlık çalışanlarına yardım edin. Kilit işlerde çalışanlara verebileceğimiz en büyük destek evde kalmak olacak. Böylece harika işler çıkamaya devam edebilecekler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:49
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