Son Dakika Haberleri: Ranieri'nin İkinci Roma Dönemi Galibiyetle Başladı

Ranieri'nin İkinci Roma Dönemi Galibiyetle Başladı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma, teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçta Empoli'yi 2-1 yendi.

Ranieri'nin İkinci Roma Dönemi Galibiyetle Başladı, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma, teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçta Empoli'yi 2-1 yendi.

Roma, Serie A'nın 27. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Empoli'yi konuk etti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta ev sahibi takım, 9. dakikada Stephan El Shaarawy ve 33. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi. Empoli'nin golünü, 12. dakikada Juan Jesus kendi kalesine attı.

Empoli'de milli futbolcu Salih Uçan, 83. dakikada oyuna dahil oldu. Roma'da Alessandro Florenzi, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Roma, 5. sırada yer aldı. Empoli ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

Daha önce 2009-2011 yıllarında da Roma'yı çalıştıran İtalyan teknik direktör Ranieri, Eusebio Di Francesco'nun ayrılmasının ardından başkent ekibinde ikinci kez göreve getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:57 Kaynak: AA

İtalya Serie A, Empoli, Roma, Spor
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