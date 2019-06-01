Son Dakika Haberleri: Ranss marketlerinde bayram yoğunluğu
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Ranss marketlerinde bayram yoğunluğu

29 dakika önce

Van'da 9 şubesi ile alışveriş sektöründe ciddi bir yer edinen Ranss Marketler Zincirinde indirimler devam ederken, bayram yoğunluğu da sürüyor.

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Van'da 9 şubesi ile alışveriş sektöründe ciddi bir yer edinen Ranss Marketler Zincirinde indirimler devam ederken, bayram yoğunluğu da sürüyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 9 şubesinde çeşitli ürünlerde indirim devam ederken Ramazan Bayram'ı içinde indirim yapmaya devam ediyor. 9 şubesi ile Van'da alışveriş sektöründe lider olan Ranss Marketler Zinciri, Ramazan ayında yaşanan ciddi yoğunluğun ardından bayram yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Halkın Ramazan ayında uygun fiyatlara alışveriş yapmasını sağlayan ve büyük bir yoğunluk yaşayarak halkın takdirini alan Ranss Marketler Zinciri indirimlere devam ederek Bayram'da çeşitli ürünlerde indirim yapacağını duyurdu.

Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, "Halkın alıverişlerinde marketlerimizi tercih etmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Halkımızın yerel marketleri tercih etmesi alışverişini yerel marketlerden yapması ciddi bir katkıdır. Alışveriş sektöründe sermayenin Van'da kalarak ekonomik döngünün ilimiz içinde sağlanması kentimiz adına da memnuniyet vericidir. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu dönemde yerli sermayenin ayakta kalması için halkımızın tercihlerini ve alışverişlerini yerelden yapmaları gerekmektedir. Bizler bizi tercih eden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en iyi kaliteyi sunmak adına gerekli tüm hassasiyeti göstermekteyiz. Şimdiden tüm İslam alemi başta olmakla birlikte Vanlı hemşerilerimiz Ramazan Bayramını kutlarım" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Ramazan Bayram, Van, Güncel
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