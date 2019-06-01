Son Dakika Haberleri: Ranzadan düşerek ölen şahıs memleketinde defnedildi
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Ranzadan düşerek ölen şahıs memleketinde defnedildi

17 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin lojmanında ranzadan düşmesi sonucu yoğun bakımda hayatını kaybeden şahıs memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ranzadan düşerek ölen şahıs memleketinde defnedildi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin lojmanında ranzadan düşmesi sonucu yoğun bakımda hayatını kaybeden şahıs memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 gün önce Alanya Avsallar Mahallesi İncekum mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan 34 yaşındaki Erdal Keleş, otelin lojmanında ranzadan düştü. Keleş, Alanya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alınan Keleş, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Keleş'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Keleş'in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'ne getirildi. Keleş'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:54 Kaynak: İHA
Avsallar, Antalya, Karabük, Alanya, 3. Sayfa
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