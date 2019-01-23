Raonic, Avustralya Açık'a Veda Etti
43 dakika önce
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Kanadalı Milos Raonic'i 3-1 mağlup eden Fransız Lucas Pouille yarı finale yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya
Açık'ta Kanadalı Milos Raonic
'i 3-1 mağlup eden Fransız Lucas Pouille yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final maçında 16 numaralı seribaşı Milos Raonic ile 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşı karşıya geldi.
Rod Laver Arena'da oynanan ve toplam 3 saat süren mücadeleyi 7-6, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan 24 yaşındaki Fransız tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.
Lucas Pouille, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic
ile 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori
arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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