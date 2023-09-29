27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika

27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı

Son Güncelleme: 29.09.2023 21:45

ABD'de 27 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden efsane rapçi Tupac Shakur cinayetine ilişkin bir kişi tutuklandı.

Las Vegas'ta 27 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren efsane rapçi Tupac Skahur cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rap müziğinin efsane ismi Tupac Skahur ABD'nin Las Vegas kentinde 1996 yılında silahlı saldırıya uğramıştı. Aracında kırmızı ışıkta beklerken vurulan Shakur'un vücuduna 4 kurşun isabet ederken, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Rap Efsanesi Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Yeni Gelişme: Bir Kişi Tutuklandı
Tupac'in öldürülmeden önceki son fotoğrafı

27 YIL SONRA TUTUKLANDI

Tupac Shakur cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, cinayete ilişkin Duane 'Keefe D' Davis isimli kişiyi tutukladığını duyurdu. Şüpheli hakkındaki suçlamalar belirsizliğini koruyor.

TUPAC KİMDİR?

Sahne ismi 2Pac olan Shakur, ilk albümünü 1991'de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu. Shakur, aracında kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra, 13 Eylül 1996'da ölmüştü. Shakur dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmıştı.

Rap Efsanesi Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Yeni Gelişme: Bir Kişi Tutuklandı
Rap Efsanesi Tupac Shakur Cinayetinde 27 Yıl Sonra Yeni Gelişme: Bir Kişi Tutuklandı

Las Vegas, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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