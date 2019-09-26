Son Dakika Haberleri: Rap Müziğinin Yeni İsmi, İddialı Şarkısıyla Çıkış Yaptı !
Son Dakika Güncel Haber

Rap Müziğinin Yeni İsmi, İddialı Şarkısıyla Çıkış Yaptı !

7 dakika önce

Çıktığı tatilde yaşadığı ilginç durumları şarkısına konu olan sanatçı, şarkısının adını ''Odessa'da 2 Gece '' koydu. Film gibi 2 gün yaşayan Jerry Key , yaşanan duyguları şarkısıyla dile getirdi.

Rap Müziğinin Yeni İsmi, İddialı Şarkısıyla Çıkış Yaptı !, System.String[]

Sözü ve arenjesi kendisine ait olan '' Odessa'da 2 Gece '' şarkısı için klip çekimlerine başlandı. Yine tarzı gibi farklı bir klip projesine imza atan başarılı rapçi,çok yakında klibi ile 15 milyon izleyicisi olan netd platformunda yayında olacak.

Beşiktaş Camiasına İthafken Yapılan Şarkı!

İlk tekli çalışmasıyla iddialı yükselişini devam ettiren Jerry Key, '' Odessa'da 2 Gece ''isimli şarkısını oturduğu semtine olan aşkı sebebiyle yaşadığı ortama ithafken yaptığını ifade etti.Hedefinin Türkiye'ye şarkı söyleyen bir isim olduğunu ekleyen sanatçı, ilk şarkısını Beşiktaş'ın incisi Beşiktaş JK ruhuna armağan etti.

Birçok dilde şarkılar yapabilen başarılı rap sanatçısı , ilk tekli çalışmasından sonra İngilizce İspanyolca Almanca ve Fransızca dillerinde şarkılar yaparak Türkçe ile harmanlanmış yeni müzikleri sevenleriyle buluşturacağını ifade etti. Albüm hazırlıklarına şimdiden başlayan Jerry Key , yine tarzını konuşturacak.

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:32 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi
Ethem Sancak'tan Beşiktaş başkanlığına yeşil ışık! Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta geleceği belli oldu Fikret Orman boynuna sarılıp ağlayan taraftara dert yandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rap Müziğinin Yeni İsmi, İddialı Şarkısıyla Çıkış Yaptı !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]