Rap Müziğinin Yeni İsmi, İddialı Şarkısıyla Çıkış Yaptı !

Sözü ve arenjesi kendisine ait olan '' Odessa'da 2 Gece '' şarkısı için klip çekimlerine başlandı. Yine tarzı gibi farklı bir klip projesine imza atan başarılı rapçi,çok yakında klibi ile 15 milyon izleyicisi olan netd platformunda yayında olacak.

Beşiktaş Camiasına İthafken Yapılan Şarkı!

İlk tekli çalışmasıyla iddialı yükselişini devam ettiren Jerry Key, '' Odessa'da 2 Gece ''isimli şarkısını oturduğu semtine olan aşkı sebebiyle yaşadığı ortama ithafken yaptığını ifade etti.Hedefinin Türkiye'ye şarkı söyleyen bir isim olduğunu ekleyen sanatçı, ilk şarkısını Beşiktaş'ın incisi Beşiktaş JK ruhuna armağan etti.

Birçok dilde şarkılar yapabilen başarılı rap sanatçısı , ilk tekli çalışmasından sonra İngilizce İspanyolca Almanca ve Fransızca dillerinde şarkılar yaparak Türkçe ile harmanlanmış yeni müzikleri sevenleriyle buluşturacağını ifade etti. Albüm hazırlıklarına şimdiden başlayan Jerry Key , yine tarzını konuşturacak.