Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki - Son Dakika

Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki

13.04.2021 18:35

Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki TDV'den rap müzikli fitre kampanyasına vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı.

Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki

TDV'den rap müzikli fitre kampanyasına vatandaşlar tepki gösterdi

İSTANBUL - Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı. Fitre kampanyasının rap müzik ile duyurulmasına ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temalı Ramazan kamu spotu yayınlamıştı. "Misal" mahlası da kullanan sanatçı Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde, vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Ancak bazı vatandaşlar rap müziğin İslamiyet'e uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bazıları ise bu kampanyayı Diyanet'in yaptığına inanmadı. Öte yandan rap müzik yerine tasavvuf musikisinin İslami açıdan daha uygun ve güzel olacağını belirttiler.

"Bunu Diyanet yapmamıştır"

Dini bir duyurunun bu şekilde yapılmasını uygun bulmayan Ali Rıza Sarnıcıoğlu, "Bunu Diyanet yapmamıştır. Vicdani açıdan doğru değil. Çünkü dini bir şeyin duyurusu bu şekilde olmamalı. Ama diyanet yapmamıştır bunu inanmadım. Bunu kaynağından öğrenmek isterim. Müzik severleri teşvik etmek için yapmış olabilirler" dedi.

"İslamiyet'i öyle bir hale getiriyorlar ki müzikle iç içe"

Müzikli anlatım yerine sade bir anlatım tarzı olması gerektiğini ifade eden Fazıl Poyraz, "Bence doğru değil. Çünkü İslami kelimelerin ve düşüncelerin bu tür müziklerle hatta bazı ilahilerin bile değişik müzik tarzlarıyla söylenmesini ben uygun bulmuyorum. Ben şuan namazdan çıkıp geldim ve bunu hem doğru karşılamıyor, hem de hoş görmüyorum. Müzik türü yerine değil de, müziksiz bir şey ile daha güzel yapılabilirdi. Müziksiz bir şeyin olması sade bir anlatımla, düşünceyle ve görsel efektle daha güzel bir şey ortaya konabilirdi. Hayır rap müzik olmaz. Artık İslamiyet'i öyle bir hale getiriyorlar ki müzikle iç içe, başka kelimeler ile iç içe müziği her şeye sokmaya çalışıyorlar. Ben bu tür durumları ve davranışları uygun görmüyorum" şekilde konuştu.

"Hem İslam kültüne yakışmıyor, hem de müzik olarak bana ters geldi"

Tasavvuf müziğinin daha güzel olacağını söyleyen Ramazan Güler, "Ben doğru bulmuyorum. Tasavvuf tarzı olsa anlayabilirim de rap tazı bizim dışımızda. Hem İslam kültüne yakışmıyor, hem de müzik olarak bana ters geldi çok mantıklı bulmadım. Tasavvuf musikisi daha mantıklı olurdu" ifadelerini kullandı.

"Çok manevi bir müzik değil"

Gençlere daha çok hitap edeceğini belirten Nur Doğan, "Manevi açıdan bakarsan çok manevi bir müzik değil. Ama sözleri gençlerin kalbine daha çok sirayet edebilir. Tasavvuf musikisini veya Osmanlı zamanında dinlenen müzik türlerini tercih edebilirlerdi. Böyle baktığınız zaman olmamış ama gençlere hitap etmesi açısından kötü de değil" diye konuştu.

Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki
Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki
Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki
Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan, Fitre, RAP, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rap müzikle fitre kampanyasına vatandaşlardan tepki - Son Dakika


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