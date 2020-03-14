Rap müzikle "sağlık çalışanına şiddete dur de" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rap müzikle 'sağlık çalışanına şiddete dur de' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Rap müzikle "sağlık çalışanına şiddete dur de" çağrısı

6 saat önce

Lokman Hekim Sağlık Grubu, bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müzik türü rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekti.

Rap müzikle

Lokman Hekim Sağlık Grubu, bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müzik türü rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırlanan #kodadıbeyaz isimli videoda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı olan "beyaz kod"a vurgu yapıldı.

Son dönemde sıklıkla karşılaşılan doktora şiddet haberlerine yer verilen videoda, bir gencin doktor olma hayali anlatıldı. Özellikle gençler arasında popülaritesi artan rap müzikle hazırlanan şarkı sözleriyle önemli mesajlar verildi.

Son on yılda yüzde 65 artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajlar içeren şarkıda "şiddete dur de" çağrısında bulunuldu.

Lokman Hekim, Tıp Bayramı, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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