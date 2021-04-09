Rap partisi 75 bin liraya mal oldu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi. İşletmeye ve partide eğlenen kişilere toplam 75 bin lira ceza kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri barlar sokağında bir işletmenin kaçak şekilde rap partisi düzenlediğine yönelik bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64 bin 800 TL, işletmeye ise 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesini ihlal ettiğinden dolayı toplamda 10 bin 407 TL ceza kesildi. - AYDIN