Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı

27.05.2023 12:44

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Alizade, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.

Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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Alizade, Türkiye, Asya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rap şarkıcısı Asya Alizade uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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