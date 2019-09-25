Rap şarkıcısı ceza, alanya'da konser verdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde konser veren rap müziğin sevilen ismi Ceza, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceza'nın konserine 3 bin kişi katıldı.

Alanya'nın ünlü eğlence mekanı İllusion Event Hall'da rap müziğin sevilen ismi Ceza sahne aldı. Sponsorluğunu Cleopatra Ink Stüdyo'nun üstlendiği gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu. Eski ve yeni şarkılarını art arda söyleyen Ceza'ya, hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan rap şarkıcısı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.