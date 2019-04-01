Son Dakika Haberleri: Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü

Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü

22 dakika önce

Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı Nipsey Hussle ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan çatışmada vurularak öldürüldü.

Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü, System.String[]
Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı Nipsey Hussle ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan çatışmada vurularak öldürüldü.

ABD'li rap şarkıcısı ve söz yazarı Nipsey Hussle, Los Angeles kentinde çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Hussle'ın bir mağazanın dışında yaşanan silahlı saldırının kurbanlarından olduğu, diğer iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı, kurbanların hiçbiri hakkında bir açıklama yapmazken 3 kişinin vurulduğunu doğruladı. Ancak yerel basın saldırıda öldürülen kurbanın asıl adı Ermias Asghedom olan Nipsey Hussle olduğunu duyurdu.

Sosyal medya raporları, Hussle'ın öldürülenler arasında olduğunu ancak polisin bu bilgiyi resmi olarak onaylamadığını belirtti. Saldırıdan kısa bir süre önce rap şarkıcısının Twitter'dan, "güçlü düşmanlara sahip olmak bir nimettir" mesajını yayımlaması dikkat çekti.

33 yaşındaki rap şarkıcısı bu yıl ilk albümü "Victory Lap" ile Grammy'e aday gösterildi. Kariyerine 2005 yılında başladı. Birkaç yıl sonra Drake ile birlikte çalıştı. Lauren London ile ilişkisi olan şarkıcının iki çocuğu bulunuyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, 3. Sayfa
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