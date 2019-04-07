Rapçi Anıl Murat Acar, Uyuşturucuyla Yakalandı
53 dakika önce
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Gazapizm' adını kullanan ve 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar (31), uyuşturucuyla yakalandı.
İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, 'Gazapizm
' adını kullanan ve 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar (31), uyuşturucuyla yakalandı.
'10'uncu Alaçatı
Ot Festivali' kapsamında denetimlerini artıran Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Alaçatı'daki gece kulübü önünde hareketlerinden şüphelendiği rapçi Anıl Murat Acar'ı durdurarak, üst araması yaptı. Üzerinden 0.73 gram kokain çıkan Acar, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 'Gazapizm' adını kullanan rapçi Anıl Murat Acar, 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: DHA
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