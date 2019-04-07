Son Dakika Haberleri: Rapçi Anıl Murat Acar, Uyuşturucuyla Yakalandı

Rapçi Anıl Murat Acar, Uyuşturucuyla Yakalandı

53 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Gazapizm' adını kullanan ve 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar (31), uyuşturucuyla yakalandı.

Rapçi Anıl Murat Acar, Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Gazapizm' adını kullanan ve 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar (31), uyuşturucuyla yakalandı.

'10'uncu  Alaçatı Ot Festivali' kapsamında denetimlerini artıran Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı'daki gece kulübü önünde hareketlerinden şüphelendiği rapçi Anıl Murat Acar'ı durdurarak, üst araması yaptı. Üzerinden 0.73 gram kokain çıkan Acar, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 'Gazapizm' adını kullanan rapçi Anıl Murat Acar, 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınıyor. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: DHA

Alaçatı, Çeşme, Gazapizm, İzmir, Güncel
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