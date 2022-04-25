RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

25.04.2022 16:01
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü rapçi Berk Bayındır kaldığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan rezidansta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Beta' olarak tanınan rap sanatçısı Berk Bayırdır (31) sabah saatlerinde kaldığı dairenin balkonuna çıktıktan sonra, büyük bir gürültü duyuldu. Berk Bayındır'ın yerde olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayındır'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞI EN SON DÜŞERKEN GÖRDÜM

Olay sırasında Berk Bayındır ile aynı dairede kalan kız arkadaşı Simla E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Simla E., 3-4 gündür birlikte kaldıklarını söyleyerek Berk Bayındır'ın sabah uyandıklarında olağan dışı hareketlerde bulunduğunu, balkona çıktığını söyledi. Kısa süre sonra Berk Bayındır'ın balkon demirlerinden sarkarken gördüğünü söyleylen Simla E., arkasından koştuğunu ancak, düşerken gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAĞIRARAK AŞAĞI DÜŞTÜ

Mahalle esnafı Hasan Bayram, bir ses duyduklarını ve dışarıya çıktıklarını belirterek Bir adam bağırarak aşağıya düşüyordu. Pat diye bir ses geldi, adam yerde yatıyordu dedi.

Berk Bayındır'ın geçtiğimiz yıl ağustos ayında trafik kazası geçirdiği ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

YORUMLAR
500
#39;beta' Lakaplı Rapçi Berk Bayındır Hayatını Kaybetti! Kız Arkadaşı Açıkladı #39;beta' Lakaplı Rapçi Berk Bayındır Hayatını Kaybetti! Kız Arkadaşı Açıkladı Kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu, yetmedi aracını tekmeledi Kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu, yetmedi aracını tekmeledi

Rapçi Beta, Kağıthane, İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: RAPÇİ BERK BAYINDIR KALDIĞI REZİDANSTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement