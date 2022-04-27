RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27.04.2022 17:53

BETA lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BETA lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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