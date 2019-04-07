Rapçi Gazapizm Uyuşturucuyla Yakalandı
39 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesinde "Gazapizm
" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 10. Alaçatı
Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Acar'ı (31) durdurarak arama yaptı.
Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:49 Kaynak: AA
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