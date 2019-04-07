Son Dakika Haberleri: Rapçi Gazapizm Uyuşturucuyla Yakalandı

Rapçi Gazapizm Uyuşturucuyla Yakalandı

39 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

Rapçi Gazapizm Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde "Gazapizm" adıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar, uyuşturucuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Acar'ı (31) durdurarak arama yaptı.

Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:49 Kaynak: AA

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Gazapizm, Güncel
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