Rapçi Katana, Zula'nın Mardin Haritası için parça çıkarıyor!

Tamamen Milli Türk mühendislerimizin ve geliştiricilerimiz tarafından tasarlanan Zula oyununun içinde ülkemizden esinlenilen şehirler ve sokaklar bulunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden oyun deneyimini yaşamak isteyen oyuncular ise ülkemizin güzelliklerini görme imkanı bulunuyorlar.

RAPÇİ KATANA ZULA İÇİN ŞARKI YAPTI

Zula'nın Mardin Haritası için seslendirdiği "Dönüyor Dünyam" 19 Şubat tarihinde tüm müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Beklentilerin çok yüksek olduğu parçanın video klibinde Martin Haritası tanıtılırken, Zula'nın oyun müziği olarak da kullanılacak.

Son olarak yaptıkları yenilikte ise Türkiye'nin tarihi güzelliklerinin bulunduğu ve eşsiz mutfağıyla sevilen şehri Mardin, InGame Group geliştirici ekibinin uzun süren mesailer harcayaran çalışmalarıyla Zula'nın yeni haritası olarak yerini aldı.

ZULA MARDİN HARİTASININ YENİ ŞARKISI İÇİN DEV PRODÜKSİYON



İlk şarkısı "Yağmurun Altında" ile beraber YouTube üzerinden 4,5 milyonluk bir izlenme sayısına ulaşan Rap'çi Katana, bu başarılı çalışmasının ardından Zula ekiplerince gelen teklifle özel olarak bestelediği "Dönüyor Dünyam" adlı çalışmasında Zula'nın yeni haritası Mardin tanıtılacak.

Parçanın video klibi mardin sokaklarında oyun içi gerçek görselleriyle eşdeğer bir şekilde çekildi. Klip için toplam 50 kişilik bir ekip ve 20 kişilik büyük bir cast ekibi rol aldı.