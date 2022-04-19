Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası

19.04.2022 13:44
Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan'ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Doğan'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan'ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Doğan'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan'ın, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 53.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Önder Doğan'ın avukatı Ümit Gürkal Egemen hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın şarkıların kendine ait olduğunu kabul ettiği, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarındaki sözlerin uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirecek nitelikte olduğunu belirterek, sanığın 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan zincirleme şekilde 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Hiçbir konserinde de bu şarkı seslendirilmemiştir"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Egemen, "Bahsi geçen 'Duman' isimli şarkı müvekkilin Youtube sitesinde yayınlanmamıştır. Ayrıca hiçbir konserinde de bu şarkı seslendirilmemiştir ve 'bakın ben kullandım, siz de kullanın' şeklinde sözler yoktur. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Müvekkilim zaten bu şarkıyı yayınlanan sosyal paylaşım platformundan kaldırmıştır ancak paylaşıldığı dönemde kopyalanıp üçüncü kişiler tarafından yayınlanmasına teknik olarak engel olamamaktadır. Söz konusu şarkı lisanslı değil, anonimdir. Müvekkilim o tarihlerde ünlü olmadığından eşe, dosta, çevresine paylaştığı bir şarkıdır ve suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Beraatını talep ediyoruz" dedi.

4 yıl 2 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Önder Doğan'ın 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

"Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz"

Duruşma çıkışı açıklama yapan Murda'nın avukatı Ümit Gürkal Egemen, "Savunmalarımızın tamamında, yazılı olarak da verdik bunları, Anayasa'nın 26, 27, ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre sanat ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Müvekkilimin burada kimseyi aleni bir şekilde herhangi bir kötü alışkanlığa, bunun adı ne olursa olsun özendirme, bunun iyi olduğunu göstermek gibi eylemi hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir sanatçının da böyle bir eylemi olamaz zaten. Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz. Kararı İstinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak. İddianame düzenlendikten sonra bir yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Bildiğiniz üzere müvekkilim Hollanda vatandaşı. Türk vatandaşı değil, burada ikametgahı yok. Biz de iddianame değerlendirildikten sonrasında, ifadesi alınıp yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz kabul gördü. Bunun için duruşmalardan vareste tutuldu. Ondan dolayı bugün burada yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası
Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası
Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası
Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası

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Mehmet Önder, Uyuşturucu, Mahkeme, Murda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rapçi Murda'ya 'uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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