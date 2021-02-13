Rapçi Selahattin Ergün'den Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz - Son Dakika

Rapçi Selahattin Ergün'den Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz

13.02.2021 14:27
Rapçi Selahattin Ergün'den Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz, System.String[]

Selo lakabıyla tanınan rap ve hip-hop sanatçısı Selahattin Ergün, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Sagopa Kajmer'in kendisini rapin temel taşı olarak görmesiyle ilgili konuşan Ergün, "Sagopa'nın karakteri hep değişiyor. Ondan mihenk taşı falan olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan rapçi Selahattin Ergün, Sagopa Kajmer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAGOPA RAPİN MİHENK TAŞI OLAMAZ"

Rapçi Sagopa Kajmer, iki hafta önce Twitter hesabından paylaşım yaparak "Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de buluşmasak da atışsak da her birimizin ayrı ayrı hakkı vardır. Yaşasın rap" diyerek Ceza, Fuat Ergin ve Doctor Fusch'u etiketledi. Kajmer'in yaptığı paylaşımı doğru bulmadığını söyleyen Kadıköy Acil Grubu'nun kurucusu Selahattin Ergün, "Sagopa'nın geldiği zamanı hatırlıyorum da hip-hop'la alakası olan biri değildi. Ceza, Fuat Ergin ve Doctor Fuchs bu işin mihenk taşı ama Sagopa değil. Adamın karakteri hep değişiyor" dedi.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL DA OYNAMAK İSTERDİM"

Yaşamayanlar dizisinde rol alan Selahattin Ergün, oyunculuğa sıcak baktığını da söyledi. Tarihi dizilere olan zaafından bahseden rapçi, "Diriliş Ertuğrul dizisinden oynamak isterdim" ifadelerini kullandı. Televizyonda yer alan diziler arasında sadece TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisini izlediğini belirtti.

Rapçi Selahattin Ergün'den Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz

Sagopa Kajmer, Twitter, Hip Hop, RAP, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Selahattin Ergün'den Sagopa Kajmer'e sert tepki: O rapin mihenk taşı olamaz - Son Dakika Magazin


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