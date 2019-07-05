Son Dakika Haberleri: Rapor: 1 trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınmayı durdurabilir
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Rapor: 1 trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınmayı durdurabilir

41 dakika önce

Bir trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınma ile mücadele etmenin en etkili ve en masrafsız yolu olabilir. Son yayınlanan bir çalışmaya göre bunun için ABD yüzölçümünde bir alana ihtyiaç var.

Rapor: 1 trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınmayı durdurabilir, System.String[]
Bir trilyondan fazla ağaç dikmek küresel ısınma ile mücadele etmenin en etkili ve en masrafsız yolu olabilir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli'nin raporu için hazırlanan bir çalışmaya göre bir trilyon ve üstü sayıda ağaç dikilirse gelecek birkaç on yıl içerisinde 830 milyar tonluk karbondioksit bu ağaçlar tarafından emilebilir. Bu miktar insanoğlunun sadece son 25 yılda atmosfere salınmasına neden olduğu karbondioksiti ifade ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:23 
birleşmiş milletler, Dünya
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