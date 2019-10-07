Rapor: 2019'un ilk 9 ayında 1320 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) son raporuna göre Türkiye'de eylül ayında en az 145 işçi, yılın ilk dokuz ayındaysa en az 1320 işçi hayatını kaybetti.



Rapora göre en çok ölüm 41 kişiyle tarım iş kolunda gerçekleşirken, inşaat sektöründe 30, belediye hizmetlerindeyse 12 kişi hayatını kaybetti. En çok ölüm 17 kişiyle İstanbul'da gerçekleşirken bu ili, İzmir (8) ve Bursa (7) takip etti. Geçen seneye oranla inşaat iş kolunda yaşanan işçi ölümlerinin düşüş gösterdiği belirtilirken, bunun sebebinin alınan güvenlik önlemleri değil, krizle birlikte daralan sektör gösterildi.