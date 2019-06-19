Son Dakika Haberleri: Rapor: 2040 yılında etlerin yüzde 60'ı hayvanlardan gelmeyecek
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Rapor: 2040 yılında etlerin yüzde 60'ı hayvanlardan gelmeyecek

1 saat önce

Yayınlanan son bir rapora göre 2040 yılı itibarı ile dünya et tüketiminin büyük bölümü hayvanlardan sağlanmayacak. Buna göre hayvansal et yerine bitkisel bazlı et alternatifleri ve hücre klonlama yöntemi ile üretilen kültür etlerinin pazar payı yüzde 60'a yükselecek..

Rapor: 2040 yılında etlerin yüzde 60'ı hayvanlardan gelmeyecek, System.String[]
Yayınlanan son bir rapora göre 2040 yılı itibarı ile dünya et üretiminin büyük bölümü hayvan kaynaklı olmayacak. Buna göre hayvansal et yerine bitkisel bazlı et alternatifleri ve hücre klonlama yöntemi ile üretilen kültür etlerinin pazar payı yüzde 60'a yükselecek.

Bu alternatiflere genel olarak vegan veya vejetaryen et alternatifleri deniyor. AT Kearney küresel danışmanlık firması tarafından uzman görüşlerine dayandırılarak hazırlanan raporda hayvancılığın çevreye verdiği ciddi zararın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda hayvanlara ilişkin etik konularla ilgili giderek artan farkındalığa dikkat çekiliyor ve önümüzdeki yıllarda hükümetlerin ve özel sektörün gelen talepler doğrultusunda bu yönde hareket edeceği öngörülüyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:38 
pazar, Dünya
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