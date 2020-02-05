Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor - Son Dakika Dünya

Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’den ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.

Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.


Örgüt, El Salvador ile ilgili "tehlikeli sınır dışı" adlı bir rapor yayınladı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 
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