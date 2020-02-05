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Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor
6 saat önce
İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’den ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.
Örgüt, El Salvador ile ilgili "tehlikeli sınır dışı" adlı bir rapor yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39
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