Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.



Örgüt, El Salvador ile ilgili "tehlikeli sınır dışı" adlı bir rapor yayınladı.