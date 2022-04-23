Rapor: ABD Ekonomisi Bazılarını Ödüllendirirken Diğerlerini Cezalandırıyor - Son Dakika
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Rapor: ABD Ekonomisi Bazılarını Ödüllendirirken Diğerlerini Cezalandırıyor

23.04.2022 14:51
Rapor: ABD Ekonomisi Bazılarını Ödüllendirirken Diğerlerini Cezalandırıyor

1970'ten 2020'ye kadar üst gelirli hanelerin gelirleri yüzde 69 artış sergiledi.

1970'ten 2020'ye kadar üst gelirli hanelerin gelirleri yüzde 69 artış sergiledi. Küçülen orta sınıfın gelirlerindeki artış yüzde 50 iken düşük gelirli hanelerin gelirleri yüzde 45 yükseldi.

NEW YORK, 22 Nisan (Xinhua) -- Pew Araştırma Merkezi'nin yeni yayımladığı bir raporda ABD orta sınıfı 1971 yılından bu yana küçülme sergilerken, 1970 ile 2020 yılları arasında gelirlerdeki en büyük artışın üst gelir grubunda gerçekleştiği bildirildi. Ekonomi haberleri portalı Insider, Pew araştırma sonuçlarına ilişkin haberinde, "1971 yılında çok daha fazla sayıda Amerikalı yetişkin, orta sınıfa ait bir hanede yaşamını sürdürüyordu. Son 50 yıllık dönemde orta sınıfın küçülmesi ve en zengin hanelerin kazançlarının artmasıyla bu durum günümüzde değişmiştir" ifadelerini kullandı.

1971 yılında orta sınıfa ait bir hanede yaşayan yetişkinlerin payları yüzde 61 idi. 1971 yılından 2011'e kadar sürekli küçülen bu pay, 2011'den bu yana durgun seyretti. 2021 yılında bu oran sadece yüzde 50 idi. Aynı dönemde yüksek gelirli hanelerdeki yetişkinlerin payı, yüzde 14'ten yüzde 21'e çıkarken düşük gelirli hanelerin payı yüzde 25'ten yüzde 29'a yükseldi. En büyük gelir artışıysa en zengin hanelerde görüldü. 1970'ten 2020'ye kadar üst gelirli hanelerin gelirleri yüzde 69 artış sergiledi. Raporda küçülen orta sınıfın gelirlerindeki artışın yüzde 50 olduğu ve düşük gelirli hanelerin gelirlerininse yüzde 45 yükseldiği dile getirildi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Rapor: ABD Ekonomisi Bazılarını Ödüllendirirken Diğerlerini Cezalandırıyor - Son Dakika


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