Rapor açıklandı, Kırklareli en çok vaka artışı yaşanan il oldu - Son Dakika

Rapor açıklandı, Kırklareli en çok vaka artışı yaşanan il oldu

Türkiye'de en çok vaka artışı yaşana iller arasında Kırklareli 1. sırada

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre Türkiye'de en yüksek vaka artışının yaşandığı il Kırklareli oldu.

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında göre geçtiğimiz haftaya 518.33 olan vaka sayısı 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13 yükselerek ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sıraya yerleşti.

Vakaların artış yaşandığı Kırklareli'nde geçen hafta yüzde 73 vaka artışı yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta açıkladığı vaka artış oranı yüzde 70'lerde seyrediyor ve Kırklareli'nde yaşan vatandaşlar tedirgin.

Dün akşam açıklanan verilere göre vakaların Kırklareli'nde artış sebebinin kurallara uyumaması yönünde olduğunu söyleyen Coşkun Yıldız, "Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor. Marketlerin kalabalık olmasına nedeniyle herkes tepkili, aynı sorun kahvelere gidilmesi de buralara gidiliyor diye tepki gösteriliyor. Bu gün Çarşamba Pazar yeri kalabalık olacak. Türkiye'de vaka artışına göre 1. Sırada olduk, endişeliyiz. Ben mesafeme, temizliğime ve maskeme dikkat ederek kendimi koruyorum" dedi.

Vakaların büyük bir oranda artış sebebinin misafirlik ev gezmeleri gerektiğini dile getiren Yıldırım Karakaya, "Vakaların artış sebebi bizim ihmalsizliğimiz yüzünden. Devletimiz ve Valiliğimiz gerekli önlemleri alıyor. Bizler misafirliklerden, ev gezmelerinden kaçınmıyoruz. Artış sebebi bu, bizler dikkat etsek hiç vaka kalamaz" şeklinde konuştu.