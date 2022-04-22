Rapor: Almanya Nükleer Enerji Yoluyla Enerji Bağımsızlığına Ulaşamayacak - Son Dakika

Dünya Dostları Almanya (BUND) ve diğer çevre örgütleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupa büyük ölçüde Rusya'dan gelen uranyum kaynaklarına bağımlı olduğu için enerji ithalatı sadece doğalgazdan nükleere kaydırılmış olacak. Rusya, Kazakistan ile birlikte Avrupa'nın uranyum ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını sağlıyor.

BUND'a göre, Rusya'nın devlete ait Rosatom şirketi, dünya genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan dünyanın en büyük ikinci uranyum üreticisi konumunda bulunuyor. Öte yandan Rosatom, nükleer santrallerin işletilmesi için dünya çapında zenginleştirilmiş uranyum talebinin üçte birinden fazlasını sağlıyor.

Rapora göre, Almanya'da güneş ve rüzgar enerjisiyle üretilen bir kilovat saat elektrik sadece üç ila dört euro sente mal edilirken nükleer enerji giderek daha maliyetli hale gelecek.

Greenpeace'in nükleer konusundaki kampanyacısı Heinz Smital, "Yenilenebilir enerji artık kömür, doğalgaz veya nükleer santrallerden daha ucuz" dedi.