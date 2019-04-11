Son Dakika Haberleri: Rapor Almaya Geldiği Sağlık Merkezinde İki Doktoru Darbetti

Rapor Almaya Geldiği Sağlık Merkezinde İki Doktoru Darbetti

1 saat önce

Sağlık-Sen Adana Şubesi, kentteki bir aile sağlığı merkezine sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen kişinin, iki doktoru darbetmesine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Sağlık-Sen Adana Şubesi, kentteki bir aile sağlığı merkezine sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen kişinin, iki doktoru darbetmesine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Sendikanın yayımladığı mesajda, ismi belirtilmeyen 63 yaşındaki bir kişinin, sürücü ehliyeti almak için kentteki aile sağlığı merkezine başvurduğu bildirildi.

Muayene olduğu doktor Yasemin Ozan'ın, kendisini başka bir sağlık merkezine sevk etmek istemesi üzerine, hastanın, odada alıkoyduğu Ozan'ı darbettiği belirtildi.

Aynı kişinin, ertesi gün bir arkadaşıyla merkeze tekrar gelerek doktor İsmail Sakar'ı da darbettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmeti verilen yerler, kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler nasıl şiddet yoluna başvururlar onu da anlamakta zorlanmaktayız. Sağduyulu halkımızın ülke gündeminde sürekli yerini alan bu sorunun çözümünde bizimle birlikte hareket edeceğine ve yanımızda olacağına inancımız tamdır. Bu inançla meslektaşımıza geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz. Sağlıkta şiddet olayını kınıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:40 Kaynak: AA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama BB Erzurumspor, Kasımpaşa Maçının İptali İçin TFF'ye Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 01:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rapor Almaya Geldiği Sağlık Merkezinde İki Doktoru Darbetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]