Son Dakika Haberleri: Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir
Son Dakika Dünya Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir - Son Dakika Dünya

Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir

6 saat önce

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.

Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir, System.String[]

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.


Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:43 
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