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Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir
6 saat önce
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:43
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