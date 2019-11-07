Son Dakika Haberleri: Rapor: Avrupa Birliği'nde mutlu insanların sayısı artıyor
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Rapor: Avrupa Birliği'nde mutlu insanların sayısı artıyor

6 saat önce

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yayımladığı son raporunda, Hangi Avrupa Birliği (AB) ülkesinin en mutlu insanlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Rapor: Avrupa Birliği'nde mutlu insanların sayısı artıyor, System.String[]

Belçika, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya en mutlu nüfusa sahip. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da halkın ortalama yüzde 40'ı "çoğu zaman" mutluyum derken, Letonya'da ise halkın yüzde 28'i "mutsuz" olduğunu söylüyor.


Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yayımladığı son raporunda, en mutlu insanların hangi Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaşadığını ortaya koydu. Raporda, 2018 yılında AB'de ülkelerinde yaşayan 16 yaş ve üstü insanların yüzde 62'sinin "her zaman" mutlu olduğu, yüzde 48'inin "zaman zaman", buna karşın yüzde 2'sinin ise "hiçbir zaman" mutlu olmadığı söylendi.

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Avrupa Birliği, Romanya, Letonya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:13 
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