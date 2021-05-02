TÜRKONFED, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" raporunu yayımladı - Son Dakika

TÜRKONFED, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" raporunu yayımladı

02.05.2021 13:07
TÜRKONFED,

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile başlayan değişim sürecini KOBİ'ler çerçevesinde değerlendirmek üzere "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" başlıklı bir rapor yayımladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile başlayan değişim sürecini KOBİ'ler çerçevesinde değerlendirmek üzere "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" başlıklı bir rapor yayımladı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek ve Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2 yıl önce yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. En geç 2023 yılında uygulamaya geçilmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) mekanizması nedeniyle işletmelerin bu dönüşüme adaptasyonu da büyük önem taşıyor.

TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu tarafından hazırlanan raporda, KOBİ'lerin yeşil büyüme kapsamındaki rolleri, karşılaştıkları engel ve fırsatlar değerlendirilirken, Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin KOBİ'ler üzerindeki potansiyel etkileri de hesaplandı.

Raporda ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya alınacak politikalar perspektifinden KOBİ'lerin kaynak verimliliği ve dijitalleşme gibi alanları değerlendirilirken, Türkiye ve diğer OECD ülkeleri arasındaki karşılaştırmalara da yer verildi.

"Yeşil dönüşümüne yönelik politikalar, destek ve teşviklerle ele alınmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir büyüme stratejisi olarak kurgulanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de KOBİ'lerin mevcut kırılganlıkları düşünülmeli ve gerekli politikalar; yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek katma değeri hedefleyen bir amaç doğrultusunda oluşturulmalıdır. Tıpkı dijital dönüşüm gibi ekonomimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacak Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde de döngüsel ekonomi, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Paris İklim Anlaşması kapsamında bir an önce harekete geçmeliyiz. Özellikle ülke olarak imzaladığımız Paris İklim Anlaşması'nın uygulamaya geçmesi ile birlikte AB'nin dijital ve yeşil dönüşüm fonlarından ekonomimiz adına yararlanma fırsatı doğacaktır."

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikaların, süreci hızlandıracak destek ve teşvikler ile birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Turan, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde KOBİ'ler perspektifi ile ele alınması da en doğru ve kapsamlı çözüm alanı olarak görünüyor. Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması için iş dünyasının yaratacağı farkındalık ve liderlik de büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde kilit rol oynayacak

TÜRKONFED'in "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" raporunda, Türkiye'nin, AB'nin en büyük ihracat pazarı ve ithalat sağlayıcısı olduğu belirtilerek, toplam cironun 50,4'ünü, istihdamın yüzde 72,4'ünü sağlayan, toplam ihracatın yüzde 37'sini oluşturan KOBİ'lerin, bu dönüşümde kilit rol üstlendiği kaydedildi.

Sürece uyum sağlandığı takdirde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın işletmeler için bir engel değil, tam aksine fırsat olduğu vurgulanan raporda, işletmelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak politikalardan haberdar olmasının önemine işaret edildi.

Sınırda Karbon Düzenlemesi ile maruz kalınacak vergi ve ek maliyetlerin gelecek dönemde özellikle büyük ölçekli firmalar için önemli bir maliyet unsuru olabileceği belirtilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Toplam satışları içindeki ihracat payının büyük şirketlere kıyasla daha az olması nedeniyle KOBİ'ler ilk etapta Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin oluşturduğu maliyet unsurlarından sınırlı etkilenecek. Ancak tedarik zincirinin en önemli parçası olan KOBİ'ler, Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamındaki düzenlemeleri yapmadıkları takdirde büyük şirketlerin tedarik zincirinden çıkma riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle düzenlemeye uyum sağlayamayan KOBİ'lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi'nden dolaylı olarak etkilenmesi öngörülüyor. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde gerekli uygulamaları benimseyen KOBİ'ler ise bu dönüşümün katalizörü olma konusunda potansiyel oluşturuyor."

KOBİ'ler yeşil ekonomiyle maliyet avantajı elde ediyor

Raporda, KOBİ'lerin yeşil ekonomiye geçiş sürecinde karşılaştıkları fırsatlara ve önlerindeki engellere de yer verildi. Raporda, kaynak verimliliği kanalıyla kazanılan maliyet avantajı, yeni pazarlara erişim fırsatları ve eko-inovasyonun, KOBİ'lerin bu süreçte elde edebilecekleri fırsatlar olarak sıralandığı bildirildi.

Yeşil ekonomiye geçişte karşılaşılan en önemli engellerin belirsizlik (talep, getiri, düzenleme), finansal kaynakların yetersizliği, farkındalık ve iş gücü eksikliği olduğu vurgulanan raporda, 2018 yılında Eurostat tarafından yayımlanan Flash Eurobarometer anketine işaret edildi. Raporda, KOBİ'lerin yüzde 40'ının kaynak verimliliğini artırma konusunda hiçbir yatırım yapmadığının gözlendiği, yüzde 29'unun ise cirosunun yüzde 5'inden az bir kısmını kaynak verimliliğine ayırdığı belirtildi.

Yeşil dönüşüm sürecinde KOBİ'lerin önünde engel teşkil etme ihtimali bulunan bir diğer konunun ise Paris İklim Anlaşması olduğuna dikkati çekilen raporda, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasına rağmen statüsüne ilişkin belirsizlik nedeniyle onaylamadığı, bu durumun Türkiye'nin gelecek dönemde iklim finansmanı kaynaklarına erişimine yönelik risk oluşturduğu kaydedildi. Raporda, çevre politikalarında KOBİ ve yeşil büyümeye ilişkin hedefler sunulmakla birlikte bunların KOBİ'lerde uygulanmasına yönelik politikaların sınırlı olduğu da aktarıldı.

Yeni Sanayi Stratejisi'nde dijitalleşme ve yeşil ekonomi "ikiz hedef"

TÜRKONFED raporunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sunulan Yeni Sanayi Stratejisi'nde, dijitalleşme ve yeşil ekonominin "ikiz hedef" olarak benimsendiği bildirildi. Yeni Sanayi Stratejisi'ne paralel olarak, sürdürülebilir ve dijital bir Avrupa hedefine ulaşma hedefi doğrultusunda geçen yıl açıklanan AB KOBİ Stratejisi'ne değinilen raporda, Türkiye, diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldı.

2010 ila 2018 yılları arasında tüm OECD ülkeleri arasında en yüksek sera gazı artışı kaydeden ülkenin Türkiye olduğu belirtilen raporda, yenilenebilir enerji üretiminde kapasite artışının olumlu olmakla birlikte enerji ihtiyacının artması nedeniyle toplam enerji kaynakları içindeki yenilenebilir enerji payında önemli bir artış gözlenmediği, iklim mücadelesi kapsamında kömürün enerji arzındaki payının düşürülmesi ve halen birçok AB ülkesinde de devam eden fosil yakıt teşviklerine ilişkin uygulamaların sona erdirilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

TÜRKONFED, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler raporunu yayımladı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Anayasa Mahkemesi, Türkonfed, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED, 'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler' raporunu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti         
15:50
Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural         
15:34
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler         
11:30
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKONFED, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler" raporunu yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement