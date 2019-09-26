Son Dakika Haberleri: Rapor: Balinalar CO2 salınımını azaltmada ağaçlardan daha etkili
Son Dakika Dünya Haber

Rapor: Balinalar CO2 salınımını azaltmada ağaçlardan daha etkili

1 saat önce

İklim krizi kapsamında araştırmalarını hızlandıran bilim adamları balinaların atmosferdeki karvondioksit (CO2) salınımını önemli ölçüde azalmasına yardımcı olduğunu belirterek bu hayvanın ağaçlardan çok daha etkili olduğunu savundu.

Rapor: Balinalar CO2 salınımını azaltmada ağaçlardan daha etkili, System.String[]

İklim kriziyle mücadele kapsamında araştırmalar yapan bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit (CO2) salınımını azaltmada balinaların ağaçlardan çok daha etkili olduğunu tespit etti.


Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Great Whale Conservancy (GWC)'nin yaptığı ortak çalışma, dünya genelinde denizleri dolaşan balinaların küresel ısınmaya yol açan karbondioksit yoğunluğunu önemli ölçüde gidermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Euronews.com'da Görüntüle

Uluslararası Para Fonu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok
Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rapor: Balinalar CO2 salınımını azaltmada ağaçlardan daha etkili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]