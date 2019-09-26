Rapor: Balinalar CO2 salınımını azaltmada ağaçlardan daha etkili
1 saat önce
İklim krizi kapsamında araştırmalarını hızlandıran bilim adamları balinaların atmosferdeki karvondioksit (CO2) salınımını önemli ölçüde azalmasına yardımcı olduğunu belirterek bu hayvanın ağaçlardan çok daha etkili olduğunu savundu.
İklim kriziyle mücadele kapsamında araştırmalar yapan bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit (CO2) salınımını azaltmada balinaların ağaçlardan çok daha etkili olduğunu tespit etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Great Whale Conservancy (GWC)'nin yaptığı ortak çalışma, dünya genelinde denizleri dolaşan balinaların küresel ısınmaya yol açan karbondioksit yoğunluğunu önemli ölçüde gidermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00
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